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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:04
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 45 elektronik sigara ve 2 kulaklık ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.K, F.K. ve M.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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