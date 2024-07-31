Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlının konteyneri ve eklentilerinde yaptığı aramada, 417 parça çeşitli ebatlarda 2 kilo 897 gram 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, 1 para sayma makinesi, 1 hassas terazi, 1 bilezik ölçme aleti ve 1 yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.