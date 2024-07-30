Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıkmış, kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaralamış, yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamış, şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim olmuştu.