Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle ertelendi

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesi nedeniyle Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler ertelendi.

        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yakınca Mahallesi Manas Evleri Konteyner Kent'te bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Yeşilyurt yaz akşamları" etkinliğinin, Heniyye suikastı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bir hafta boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerimize ara veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise bu hafta düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiği bildirildi.

        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da 8. Hemşehri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması kapsamında yarın yapılması planlanan Sefo konserinin ertelendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi
        Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya itfaiyesi 3 ayda 2 bin 541 vakaya müdahale etti
        Malatya itfaiyesi 3 ayda 2 bin 541 vakaya müdahale etti
        ATO Başkanı Baran'dan MTSO'ya ziyaret
        ATO Başkanı Baran'dan MTSO'ya ziyaret
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı