Gazze'de şehit edilen Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı’nda ikindi namazına müteakip Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ile çok sayıda kişi bir araya geldi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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