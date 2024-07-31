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        Gazze'de şehit edilen Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:31
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        Gazze'de şehit edilen Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı’nda ikindi namazına müteakip Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ile çok sayıda kişi bir araya geldi.

        Burada İsrail aleyhine slogan atan grup, tekbir getirerek, İsrail'i lanetledi.

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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