Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da deprem konutu çıkanların borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları istendi

        Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların açık borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da deprem konutu çıkanların borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Valiliği, deprem konutu çıkanların açık borçlandırma işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapmaları gerektiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya merkez ve ilçelerinde, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 29 Şubat'ta başladığı hatırlatıldı.

        Kurada konut çıkan 9 bin 346 hak sahibinin 31 Temmuz itibarıyla 6 bin 602'sinin borçlandırmasının yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için Valiliğimiz tarafından yoğun bir çaba gösterilmekte ve hafta sonları dahil başvurular alınmakta olup son 6 günde 874 vatandaşımızın daha başvurusu alınmıştır. Feragat eden ve yerinde dönüşüm yaptıran vatandaşlar hariç borçlandırma için henüz başvuru yapmayan 1128 vatandaşımız kalmıştır. Yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında 12 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde borçlandırma ilanına çıkıldığı ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir. 7269 sayılı Kanun'un (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos'a kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir."

        Açıklamada, borçlandırma yapmak isteyenlerin işlemler için 81 ildeki AFAD Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var

        Benzer Haberler

        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Gazze'de şehit edilen Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kı...
        Gazze'de şehit edilen Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kı...
        Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler Heniyye'ye suikast düzenlenmesi...
        Malatya ve Gaziantep'teki bazı etkinlikler Heniyye'ye suikast düzenlenmesi...
        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Polis memurunun annesi ile 2 akrabasını öldürdüğü olayın nedeni arsa anlaşm...
        Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi
        Malatya'da 2 kilo 897 gram kaçak altın ele geçirildi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı