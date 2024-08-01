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        Malatya'da devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:57
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        Malatya'da devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.G. idaresindeki 23 AEF 995 plakalı tır, Doğanşehir-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışında devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. ve H.I. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazada tırın dorsesindeki 40 küçükbaş hayvan da telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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