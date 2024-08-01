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        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, kendini geliştirip TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:20
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        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, kendini geliştirip TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

        Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Parlak, Teknoloji ve Tasarım dersi ödevi sayesinde merakla maket araçlar yapmaya başladı.

        Evde ve çevresinde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar tasarlayan Parlak, tasarımlarını, içerisine yerleştirdiği devre ve düzeneklerle uzaktan kumandayla kontrol ediyor.

        Parlak, AA muhabirine, evde atıl malzemelerle araçlar yapmanın hoşuna gittiğini söyledi.

        Ailesi çiftçi olduğu için ilk olarak traktör yaptığını anlatan Parlak, şöyle konuştu:

        "Traktörümüzün ölçülerini esas alarak orantısal olarak küçük ölçüler çıkardım ve ona göre kumandalı hareket eden traktör yaptım. Malzeme olarak da geri dönüşüm malzemelerini kullandım. Bunu başarınca çok hoşuma gitti ve yeni çalışmalara başladım. Daha sonra ekskavatör ve tank da yaptım. Hayalim makine veya elektrik mühendisi olmak. Böyle şeyler yapmayı seviyorum."

        Parlak, çalışmalarını geliştirerek TEKNOFEST'e katılmak istediğini belirtti.

        Baba Bülent Parlak ise oğlunun yetenekli olduğunu, verilecek teknik eğitimle daha iyi şeyler yapabileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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