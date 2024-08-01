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        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı

        Hekimhan Kaymakamlığına atanan Muhammed Fatih Günlü, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:54
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        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
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        Hekimhan Kaymakamlığına atanan Muhammed Fatih Günlü, göreve başladı.

        Günlü, AA muhabirine, Hekimhan'ın kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik olarak önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

        Vatanın her yerinin kutsal olduğunu aktaran Günlü, "Halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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