Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
Hekimhan Kaymakamlığına atanan Muhammed Fatih Günlü, göreve başladı.
Hekimhan Kaymakamlığına atanan Muhammed Fatih Günlü, göreve başladı.
Günlü, AA muhabirine, Hekimhan'ın kültürü, coğrafi yapısı ve sosyolojik olarak önemli bir ilçe olduğunu söyledi.
Vatanın her yerinin kutsal olduğunu aktaran Günlü, "Halkımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.
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