Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.T'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

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