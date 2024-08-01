Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.T'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan L.T, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edilecek
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Son anda kurtuldular
        Alevlerin sardığı balkonun tavanı çöktü! Son anda kurtuldular
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"

        Benzer Haberler

        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor
        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST
        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST
        Malatya'da devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen küçükbaş hayvan yüklü tırdaki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem