Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde psikolojik inşa süreci yürüttüklerini söyledi.

Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, insana zarar veren, psikolojik açıdan yıpratan, sosyal ilişkilerini bozan, fiziksel anlamda geri dönüşsüz etkileri olan zararlılardan insanların korunması için mücadele ettiklerini belirtti.

Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği sunduğunu aktaran Dinç, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesi olarak adlandırdığımız 11 şehrimizde de 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi üzerinden on binlerce insanımıza ulaşmış, onlara bağımlılık noktasında ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Depremle beraber sadece bağımlı insanımıza değil, aynı zamanda psikolojik olarak zorluk yaşayan insanımıza da ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduk. Hem telefonla hem de YEDAM'de psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Bu ağır yükü kaldırmaları ve psikolojik anlamda güçlenmeleri için yardım ettik."