Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde psikolojik inşa süreci yürüttüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde psikolojik inşa süreci yürüttüklerini söyledi.

        Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, insana zarar veren, psikolojik açıdan yıpratan, sosyal ilişkilerini bozan, fiziksel anlamda geri dönüşsüz etkileri olan zararlılardan insanların korunması için mücadele ettiklerini belirtti.

        Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği sunduğunu aktaran Dinç, şöyle konuştu:

        "Deprem bölgesi olarak adlandırdığımız 11 şehrimizde de 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi üzerinden on binlerce insanımıza ulaşmış, onlara bağımlılık noktasında ücretsiz psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Depremle beraber sadece bağımlı insanımıza değil, aynı zamanda psikolojik olarak zorluk yaşayan insanımıza da ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduk. Hem telefonla hem de YEDAM'de psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdik. Bu ağır yükü kaldırmaları ve psikolojik anlamda güçlenmeleri için yardım ettik."

        Dinç, depremde insanların yakınlarını kaybettiğini ve büyük zorluklar yaşadığını hatırlattı.

        Cemiyet olarak bu zor günlerinde vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Dinç, "Bu bölgedeki psikolojik inşa sürecini başlatmak için genel merkez ekibi olarak buraya geldik. Buradan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'a geçerek, şubelerimizi ve danışmanlık merkezlerimiz üzerinden depremin acısını halen yaşayan insanımız için daha fazla nasıl hizmet sunabiliriz üzerine çalışmalar yapacağız. Bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz. Sadece bağımlılıkla alakalı değil, bağımlı olmadan önce insanımız kendini koruyabilsin, güçlü olabilsin diye bir bağımsızlık seferberliği yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden ve Putin'den
        Biden ve Putin'den
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması

        Benzer Haberler

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...
        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor
        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
        Hekimhan Kaymakamı Günlü, görevine başladı
        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST
        Evde bulduğu atıl malzemelerle araçlar yapan öğrencinin hedefi TEKNOFEST