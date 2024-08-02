Kale'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli amir ve memurlar katıldı.

Bu kapsamda Kale Kaymakamlığı bünyesinde görevli personele tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, "Koruyucu Aile Programı"nın amacı, esasları, koruyucu aile olmak için aranan şartlar ve hizmet modelinin işleyişi hakkında sunum yapıldı.

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