Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğü ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen turnuvaya, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklardan oluşturulan 12 takım katıldı.

İki grup halinde lig usulü olarak gerçekleştirilen ve 15 gün süren turnuvada 12 takım ve 140 çocuk mücadele etti.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törende şampiyon olan Kıyıcak Kur’an Kursu takımına kupa ve madalyasını Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ikinci olan Bent Toki Kur’an Kursu takımına kupa ve madalyasını ise Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay takdim etti.