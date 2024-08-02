Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi

        Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kale'de yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

        Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Müftülüğü ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen turnuvaya, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklardan oluşturulan 12 takım katıldı.

        İki grup halinde lig usulü olarak gerçekleştirilen ve 15 gün süren turnuvada 12 takım ve 140 çocuk mücadele etti.

        Final müsabakasının ardından düzenlenen törende şampiyon olan Kıyıcak Kur’an Kursu takımına kupa ve madalyasını Kale Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, ikinci olan Bent Toki Kur’an Kursu takımına kupa ve madalyasını ise Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay takdim etti.

        Kupa töreninde konuşan Kaymakam Yurdakul Kaçmaz, yapılan bu tür faaliyetlerin gençlerin birbirleriyle kaynaşmaları ve sosyalleşmeleri açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Kupa töreninden sonra turnuvaya katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kale İlçe Jandarma Komutanı Nurullah Çolak, Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Gökhan Arslan, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, vatandaşlar ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Kale'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Kale'de "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı düzenlendi
        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor
        Yeşilay depremlerden etkilenen 11 ilde "bağımsızlık seferberliği" yürütüyor
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, Malatya'da...
        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da 25 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor
        Kuzey Kuşak Yolu'na istinat duvarı yapılıyor