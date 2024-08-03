Depremden etkilenen Malatya'da devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ahırı yıkılan, hayvanları telef olan yetiştiriciler, Tarım ve Orman Bakanlığının çadır, nakdi yem desteği ve ayni hayvan destekleriyle üretimlerini sürdürüyor.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da hayvan yetiştiricileri, verilen desteklerle birlikte üretimlerini sürdürerek hayvan sayılarını artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilerin ve çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için çeşitli destekler verdiğini söyledi.

Malatya'da 1900 ton tohum, 3 bin 500 ton kaba yem, 440 ton şeker, 117 milyon lira nakdi yem yardımı ile sıvat ve çadır gibi çiftçi ile yetiştiricilerin ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılandığını hatırlatan Akar, "Göçük altında kalarak telef olan hayvanlar vardı. Cumhurbaşkanı'mızın kararları doğrultusunda hayvanları telef olanların hayvanları ayni olarak karşılandı. Bu kapsamda 3 bin 249 küçükbaş ile 550 büyükbaş hayvan dağıtıldı." diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde birçok hayvan işletmesinin toprak altında kaldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu ifade eden Akar, bu bölgedeki yetiştiricilere 400'ün üzerinde küçükbaş ile 5 büyükbaş hayvan verildiğini kaydetti.