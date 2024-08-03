Malatya'nın beş ilçesinde çıkan ot ve bahçe yangınları söndürüldü

Öte yandan gün içerisinde Arguvan ilçesine bağlı Akören Mahallesi, Kuluncak ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi ile Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen ot ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir ile havaalanı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 10 dekar otluk alan ile 5 dekar kayısı bahçesi yangında zarar gördü.

Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde Aşağı Örüçkü Mahallesi Erhaç Havaalanı civarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Malatya'nın Akçadağ, Kuluncak, Arguvan, Doğanşehir ile Hekimhan ilçelerinde çıkan ot ve bahçe yangınları söndürüldü.

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