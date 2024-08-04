Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi

HATİCE YETMEN - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Halime Karatoprak, gönüllü Türkçe öğretmeninin verdiği dersler sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Babaannesi izin vermediği için okula gidemeyen ve okuma yazma bilmediği için yıllarca büyük sorunlar yaşayan Karatoprak, Yeşilyurt Belediyesi Topsöğüt Yeşilkonak Kurs Merkezi'ne başvurdu.

Öğrenci yeter sayısı olmadığı için kurs açılamayınca Karatoprak'ın isteğini gören merkezdeki yetkililer, gönüllü Türkçe öğretmeni Bilge Durak'ın yaşlı kadına ders vermesini sağladı.

- Başka kadınlar da kursa kayıt yaptırdı Kurs merkezinde aldığı dersler sayesinde okuma yazmayı öğrenen Karatoprak, mahallede okuma yazma bilmeyen diğer kadınlara da örnek oldu. Karatoprak'ın azmi sayesinde merkezde okuma yazma kursu açılarak diğer kadınlara da ders verilmeye başlandı. Halime Karatoprak, AA muhabirine, okuma yazma bilmediği için otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde sıkıntılar yaşadığını söyledi. Hep okula gitme hayalinin olduğunu anlatan Karatoprak, şöyle konuştu:

"Okumayı öğrenmek istedim, okumayı da seviyorum, adımı yazmayı bilmiyordum, telefon kullanmayı bilmiyordum. Babaannem okula göndermedi. Telefon var numara bilmiyorum, bir imza atamıyordum. Hangi durakta otobüse bineceğimi bilmiyordum. Okumayı da istiyordum kendim karar verdim. Okuma yazma öğrendikten sonra bütün işlerimi halledebilir oldum. İnsanlar zamanını boşa harcamasınlar okusunlar. Okumak güzel bir şey. Düşmanım da olsa okusunlar. Oğlum muhasebeci ben eve gittiğim zaman hevesle yazıyorum, oğlum, 'anne ben senin gibi olamam' diyor. Okuyandan zarar gelmez. Herkes okusun."