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        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Çırmıhtı'da incelemelerde bulundu

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, depremde hasar alıp yıkılan tarihi tescilli yapıların olduğu Çırmıhtı'da incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:02
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        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Çırmıhtı'da incelemelerde bulundu
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        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, depremde hasar alıp yıkılan tarihi tescilli yapıların olduğu Çırmıhtı'da incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, Mehmet Cüreoğlu ve mühendislerle Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel kimliğini yeni dönem yatırımlarıyla muhafaza edip, bölge turizmini yeniden hareketlendirecek adımlar atacaklarını belirten Geçit, şunları kaydetti:

        "Yeşilyurt'umuz köklü bir tarihe ve kültüre sahiptir. Geçen yıl yaşadığımız büyük deprem felaketlerinde ağır hasar alıp tehlike arz ettiği için ilgili kamu ve kurumlarımız tarafından yıkımı gerçekleşen tarihi tescilli yapılarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle buranın tarihi ve kültürel kimliğini korumak, muhafaza etmek ve yeni dönem yatırımlarıyla daha cazip hale gelmesini sağlamak için gerekli ön hazırlıkları yaptık. Bölge turizminin en önemli güzergahlarından olan Çırmıhtı bölgesini yeniden cazip hale getirip, özlenen o eski günlerinde yeniden dönmesi için titiz ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi çırmıhtı evlerimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ederek, otantik ve tarihsel görüntüsüne yeniden kavuşturacağız. Buranın kültürel ve tarihsel değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Amacımız bölgemin turizmini hareketlendirip, depremin izlerini tamamen ortadan kaldırmaktır."

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