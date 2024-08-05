Malatya'da jandarma KADES'i anlattı

Ekipler ayrıca kadına yönelik şiddette farkındalık eğitimi kapsamında 6 erkek çalışana ise "Kadına El KAL-KA-MAZ" mottosu ile bilgilendirme faaliyeti icra ederek, 113 broşür dağıttı.

Jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını da tanıtarak, uygulamanın nasıl kullanıldığını gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 2 fabrikada çalışan 107 kadına 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu anlatıldı.

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