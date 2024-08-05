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        Malatya'da jandarma KADES'i anlattı

        Malatya'da jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:14
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        Malatya'da jandarma KADES'i anlattı
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        Malatya'da jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 2 fabrikada çalışan 107 kadına 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu anlatıldı.

        Jandarma ekipleri kadınlara KADES uygulamasını da tanıtarak, uygulamanın nasıl kullanıldığını gösterdi.

        Ekipler ayrıca kadına yönelik şiddette farkındalık eğitimi kapsamında 6 erkek çalışana ise "Kadına El KAL-KA-MAZ" mottosu ile bilgilendirme faaliyeti icra ederek, 113 broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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