Malatya'da zabıtadan market denetimi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından rutin olarak yapılan market denetimlerine Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da katıldı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına ve son kullanım tarihlerine bakan Taşkın, market çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Başkan Taşkın, sürekli denetimler yaptıklarını belirterek, şunları kaydettti: