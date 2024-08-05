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        MTSO Başkanı Sadıkoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:52
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        MTSO Başkanı Sadıkoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Sadıkoğlu, açıklamasında, Malatya'dan temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11 artışla 32 milyon 151 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.

        Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 218 milyon 469 bin dolarlık dış satıma ulaşmayı başardıklarını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Finansman sorunu ve yüksek maliyetlere rağmen ihracata, üretime, istihdama ve kalkınmaya büyük katkı sağlayan üyelerimizi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimiz ihracatının önündeki en büyük engel yüksek maliyet ve finansman sorunu. Üretici üyelerimiz durmaksızın çalışıyor ve üretiyor olsa da mevcut koşullar altında rekabet şansları giderek azalıyor. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üyelerimiz dış pazardaki rakipleriyle boy ölçüşemez hale geldi. Özellikle işçi maliyetleri nedeniyle avantajımızı kaybediyoruz. Döviz kuru enflasyona paralel hareket etmiyor, bu da ihracatçılarımızı bir hayli zorluyor. Deprem sonrası orta ve büyük ölçekli firmalarımızın en çok yaşadığı sorun finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar. Ülkemizin hedeflerine ulaşması ve ihracatımızın sürdürülebilir kılınması için firmalara nefes aldıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz."

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