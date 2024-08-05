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        Malatya'da lastiğinin patlaması sonucu durağa çarpan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lastiği patlayan yolcu minibüsünün durağa çarpması nedeniyle 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:06
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        Malatya'da lastiğinin patlaması sonucu durağa çarpan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lastiği patlayan yolcu minibüsünün durağa çarpması nedeniyle 5 kişi yaralandı.

        M.D. Yönetimindeki 44 J 2850 plakalı yolcu minibüsü D-300 kara yolu Doğu Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki durağa çarparak yoldan çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki yolculardan M.Y, G.Y, M.Y, E.T.Ö. ve İ.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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