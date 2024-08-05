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        Malatya'daki Somuncu Baba Külliyesi'nde tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:08 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:08
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        Malatya'daki Somuncu Baba Külliyesi'nde tasavvuf musikisi konseri düzenlendi
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından tasavvuf musikisi konseri düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş ve ekibi, tasavvuf musikisi konserini vatandaşların beğenisine sundu.

        Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi avlusunda düzenlenen programda, Sunucu Mehmet Önder tarafından ilk olarak mutasavvıf ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eserinden “Nasihat” gazeli okundu.

        Daha sonra Meydan Meşkleri Topluluğu Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş ve ekibi tarafından, Hulusi Efendi’nin divanından bestelenen eserlerin yanı sıra çeşitli tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.

        Çok sayıda kişinin izlediği konser, külliyeyi gezmeye gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü.

        Etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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