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        Malatya'nın 2 ilçesinde çıkan anız ve bahçe yangınları söndürüldü

        Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçelerinde çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:34
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        Malatya'nın 2 ilçesinde çıkan anız ve bahçe yangınları söndürüldü
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        Malatya'nın Arguvan ve Darende ilçelerinde çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Arguvan Asmaca Mahallesi Karabayır mevkiindeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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