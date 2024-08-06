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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ'da asfaltlama yaptı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinin Bağköy ve Hartut mahallerinin yollarını yenileyerek, yaklaşık 20 kilometre asfalt serimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:10
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ'da asfaltlama yaptı
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinin Bağköy ve Hartut mahallerinin yollarını yenileyerek, yaklaşık 20 kilometre asfalt serimi yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kentte ve ilçelerde yol açma, sathi kaplama, asfalt serimi, asfalt bakımı, asfalt yama gibi yol çalışmaları yaparak vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için güvenli yol ağları oluşturma çalışmaları sürüyor.

        Akçadağ ilçesinde çalışma yapan ekipler, Bağköy ve Hartut mahallelerinde asfalt serimi, bakımı ve onarımı gibi yol çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Ekipler Bağköy Mahallesi'nde 12,20 kilometre, Hartut Mahallesi'nde ise 7,45 kilometre asfalt bakım, onarım ve serimi yaptı.

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