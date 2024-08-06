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        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:44
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        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.F.Ö. idaresindeki 44 FU 485 plakalı otomobil, Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 34 GJJ 439 plakalı motosikletle çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu Muhammet Kayal (27) yaralandı.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Kayal, kurtarılamadı.

        Muhammet Kayal'ın 2'nci Ordu Malatya Merkez Komutanlığında görevli askeri personel olduğu öğrenildi.

        Kayal'ın cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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