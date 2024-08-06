Malatya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.F.Ö. idaresindeki 44 FU 485 plakalı otomobil, Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 34 GJJ 439 plakalı motosikletle çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu Muhammet Kayal (27) yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Kayal, kurtarılamadı.
Muhammet Kayal'ın 2'nci Ordu Malatya Merkez Komutanlığında görevli askeri personel olduğu öğrenildi.
Kayal'ın cenazesinin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.
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