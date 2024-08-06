Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 36 kilogram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda, 36 kilogram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde operasyon gerçekleştirildiğini ve 36 kilo 30 gram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yavuz, adli makamlarca tahkikata başlanıldığını ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.