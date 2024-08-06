Malatya'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nurkuyusu Mahallesi'nde Y.B, A.B, M.M.B. ile akrabaları olan Ö.B, Murat B, O.B, İ.B, ,E.B ve H.B. arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Murat B. ve Y.B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.B. ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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