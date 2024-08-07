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        Malatya Valisi Yavuz, Hekimhan'da deprem konutlarını inceledi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:08
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        Malatya Valisi Yavuz, Hekimhan'da deprem konutlarını inceledi
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Hekimhan ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Vali Yavuz, Başkavak Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 46 kırsal konut ile ilçe merkezindeki 553 kalıcı deprem konutu ve Hükümet Konağı'nı inceledi.

        Vali Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İlçede konutları inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Yavuz, "Konutları en kısa süre içinde teslim etmek için çalışıyoruz." dedi.

        Vali Yavuz'a incelemelerinde Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Cengiz Başer ve İl Afet Acil Durum Müdürü Ali Altındal eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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