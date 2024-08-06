Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Nurkuyusu Mahallesi'nde dün Y.B, A.B, M.M.B. ile akrabaları olan Ö.B, Murat B, O.B, İ.B, E.B ve H.B. arasında çıkan kavgada Murat B. ve Y.B. yaralanmıştı. Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Nurkuyusu Mahallesi'nde akrabalar arasında ailevi sorunlar nedeniyle çıkan kavgada Murat B'nin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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