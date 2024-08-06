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        Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:49
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        Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Nurkuyusu Mahallesi'nde akrabalar arasında ailevi sorunlar nedeniyle çıkan kavgada Murat B'nin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B, A.B. ve M.M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nurkuyusu Mahallesi'nde dün Y.B, A.B, M.M.B. ile akrabaları olan Ö.B, Murat B, O.B, İ.B, E.B ve H.B. arasında çıkan kavgada Murat B. ve Y.B. yaralanmıştı. Darende Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, jandarma ekipleri kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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