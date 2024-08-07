Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki B.U. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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