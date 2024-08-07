Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.K. idaresindeki 23 HD 277 plakalı otomobil, Orduzu Mahallesi Mezarlık Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki B.U. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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