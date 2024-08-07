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        Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:14
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        Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.K. idaresindeki 23 HD 277 plakalı otomobil, Orduzu Mahallesi Mezarlık Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki B.U. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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