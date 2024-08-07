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        Malatya'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:32
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        Malatya'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        E.D. yönetimindeki 44 NK 545 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.D. ve G.D. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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