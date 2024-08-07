Malatya'da pikap ile çarpışan minibüsteki 10 kişi yaralandı
Malatya'da pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Malatya'da pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
M.Z. idaresindeki 44 HC 939 plakalı pikap, Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt kavşağında, E.D. yönetimindeki 44 DG 681 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.D. ile minibüsteki yolcular E.D, E.B, O.D, A.B, G.Y, H.D, D.D, S.D. ve A.B. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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