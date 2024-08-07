Malatya'da pikap ile çarpışan minibüsteki 10 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü E.D. ile minibüsteki yolcular E.D, E.B, O.D, A.B, G.Y, H.D, D.D, S.D. ve A.B. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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