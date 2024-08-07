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        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:57
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        Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Beylerderesi Göleti civarında aralarında husumet bulunan T.U. ve Y.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda yaralanan T.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli Y.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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