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        Malatya İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur'un başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:37
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        Malatya İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur'un başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü binasında Vali Yardımcısı Talat Tabur başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı tertiplendi.

        Tabur, toplantıda yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunması ve bu konuda planlama yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Kentteki su kaynaklarının korunmasıyla ilgili değerlendirmeler yapacaklarını anlatan Tabur, "Ülke su politikasında alınması gereken kararlara yardımcı olacağız." dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetim Kurulu Daire Başkanı Taner Kimençe ise Malatya'ya özgü konuların toplantıda ele alınacağını söyledi.

        Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, DSİ 92. Şube Müdürü Aytaç Sucu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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