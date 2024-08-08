Malatya İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur'un başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 92. Şube Müdürlüğü binasında Vali Yardımcısı Talat Tabur başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı tertiplendi.

Tabur, toplantıda yaptığı konuşmada, su kaynaklarının korunması ve bu konuda planlama yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kentteki su kaynaklarının korunmasıyla ilgili değerlendirmeler yapacaklarını anlatan Tabur, "Ülke su politikasında alınması gereken kararlara yardımcı olacağız." dedi.