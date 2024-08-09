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        Milli boksör Hatice Akbaş'ın final maçını ailesi ve hemşehrileri dev ekrandan izledi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya alan milli boksör Hatice Akbaş'ın final müsabakası, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dev ekrandan takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:47
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        Milli boksör Hatice Akbaş'ın final maçını ailesi ve hemşehrileri dev ekrandan izledi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya alan milli boksör Hatice Akbaş'ın final müsabakası, memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dev ekrandan takip etti.

        Çarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda Hatice'nin final müsabakasını annesi İlkay, kardeşleri Ali ve Melisa Akbaş, akrabaları ile Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve çok sayıda vatandaş izledi.

        Roland-Garros'taki organizasyonda milli sporcunun, finalde Çinli Yuan Chang'e kaybetmesi, Hatice'nin ailesi ve hemşehrilerini üzdü.

        Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne İlkay Akbaş, kızının altın madalyayı kazanması için sürekli dua etti.

        Anne Akbaş, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada; kızına, eşine ve tüm milli takım antrenörlerine teşekkür etti. Hatice'nin ilk kez olimpiyat heyecanı yaşadığını belirten Akbaş, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz bir madalyaydı, çok şükür gümüş madalya aldı. Hatice, çok genç ve ilk olimpiyatı, tecrübesizdi. Allah nasip ederse 2028 Olimpiyatları'ndan şampiyon olarak gelecek ama olimpiyat ikinciliğinde şu anda bizim gururumuz. Çünkü ilk olimpiyattaydı ve daha yaşı çok geç. Hocaya, eşime çok teşekkür ediyorum, kızımın ellerine kollarına sağlık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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