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        Plastik sektörüne satış sorumlusu olarak giren girişimci patron oldu

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 30 yıl önce satış sorumlusu olarak girdiği plastik sektöründe 3 ortakla birlikte atölye kuran girişimci, 102 kişinin istihdam edildiği fabrikanın patronu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:17
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        Plastik sektörüne satış sorumlusu olarak giren girişimci patron oldu
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        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 30 yıl önce satış sorumlusu olarak girdiği plastik sektöründe 3 ortakla birlikte atölye kuran girişimci, 102 kişinin istihdam edildiği fabrikanın patronu oldu.

        Sektörde 1994 yılında bir fabrikada satış sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Işık, Küçük Sanayi Sitesi'nde 2020 yılında 3 ortakla kurdukları atölyede plastik boruların ek parçalarını imal etti.

        Bir süre sonra ise Işık, 2. OSB'de kurduğu fabrika ile yurt içi ve yurt dışına farklı ebatlarda boru satışı yapmaya başladı.

        Mehmet Hanifi Işık, AA muhabirine, satış sorumlusu olarak girdiği plastik sektöründe işveren olarak ticari faaliyetine devam ettiğini söyledi.

        Plastik sektöründe gördüğü açık dolayısıyla 2000 yılında ek parça imalatına başladığını ve 10 yıl sonra da fabrika kurduklarını dile getiren Işık, "20 kişiyle başladığımız işletmede yıllık kapasitemiz 1000 tondu, şu an kapasitemizi 10 katına çıkardık. Şu an 102 çalışanımız var. " dedi.

        Tarımsal sulama, içme suyu ve kanalizasyon boruları ürettiklerini dile getiren Işık, "Tarımsal sulama dediğimiz boruların alt ve üst yapıları. Pancar ve bostanda kullanılan yağmurlama dediğimiz borular. Kayısı ve narenciye sulamasında laterit hatlar için kullanılan hortumları üretiyoruz, bunlar kapalı sistem sulamada kullanılıyor. İçme suyu için pvc ve polietilen dediğimiz boruları üretiyoruz. Bunlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ile TOKİ'nin kullandığı ürünler. Kanalizasyon için koruge üretiyoruz, yüz çaptan bin çapa kadar yani bir metre genişliğinde boru üretiyoruz." diye konuştu.

        - İhracatı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor

        Fabrikayı ilk kurduklarında Irak'a bir miktar ihracat yaptıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

        "Yılda 9 bin ton plastik üretiyoruz. Şu an ihracat bayrağını oğluma devrettim. Yüzde 5 olan ihracatımızı bu yıl yüzde 20'ye çıkardık. İki yıl içinde ihracatımızı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Kapasite artırımı için yatırım yapıyoruz. 2026'da 15 bin tonluk üretim hedefliyoruz. Daha önce Cibuti ve Fas'a ihracat yaptık, şu an ciddi olarak çalıştığımız Suriye ve Irak. Şu an Irak'ta firmamıza ait depo oluşturduk ve oradan toptan satış yapıyoruz. Orada iyi bir satış potansiyeli hedefliyoruz."

        Ülkenin kalkınması için imalatın çok önemli olduğuna dikkati çeken Işık, "Çünkü imalatlar ülkeleri kalkındırır. Tüccarlık zengin oluşturur ama imalatlar ülkeleri kalkındırır. Daha çok ihracat, ülkeye daha çok döviz girdisi getirir. Biz de aşkla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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