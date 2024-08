Plastik sektörüne satış sorumlusu olarak giren girişimci patron oldu

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da 30 yıl önce satış sorumlusu olarak girdiği plastik sektöründe 3 ortakla birlikte atölye kuran girişimci, 102 kişinin istihdam edildiği fabrikanın patronu oldu.

Sektörde 1994 yılında bir fabrikada satış sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Işık, Küçük Sanayi Sitesi'nde 2020 yılında 3 ortakla kurdukları atölyede plastik boruların ek parçalarını imal etti.

Bir süre sonra ise Işık, 2. OSB'de kurduğu fabrika ile yurt içi ve yurt dışına farklı ebatlarda boru satışı yapmaya başladı.

Plastik sektöründe gördüğü açık dolayısıyla 2000 yılında ek parça imalatına başladığını ve 10 yıl sonra da fabrika kurduklarını dile getiren Işık, "20 kişiyle başladığımız işletmede yıllık kapasitemiz 1000 tondu, şu an kapasitemizi 10 katına çıkardık. Şu an 102 çalışanımız var. " dedi.

- İhracatı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor

Fabrikayı ilk kurduklarında Irak'a bir miktar ihracat yaptıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Yılda 9 bin ton plastik üretiyoruz. Şu an ihracat bayrağını oğluma devrettim. Yüzde 5 olan ihracatımızı bu yıl yüzde 20'ye çıkardık. İki yıl içinde ihracatımızı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Kapasite artırımı için yatırım yapıyoruz. 2026'da 15 bin tonluk üretim hedefliyoruz. Daha önce Cibuti ve Fas'a ihracat yaptık, şu an ciddi olarak çalıştığımız Suriye ve Irak. Şu an Irak'ta firmamıza ait depo oluşturduk ve oradan toptan satış yapıyoruz. Orada iyi bir satış potansiyeli hedefliyoruz."