CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Malatya'da eğitimcilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Malatya'da eğitimcilerle bir araya geldi.

Özçağdaş, partisinin il başkanlığı binasında, eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütleri, sendikaların temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman'ın ardından Malatya'ya geldiklerini, hafta boyunca deprem bölgesinde eğitim alanında çalışanlarla buluştuklarını anlatan Özçağdaş, eğitimin 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenle Türkiye'deki her evi, haneyi ilgilendirdiğini ifade etti.