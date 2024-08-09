Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti.

Başkan Er ile kentteki sağlık alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Bakan Memişoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.