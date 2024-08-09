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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 22:03
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti.

        Başkan Er ile kentteki sağlık alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Bakan Memişoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de aldı.

        Yapılan görüşmelerin ardından Memişoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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