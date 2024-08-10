Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ciddi bir konut üretiminin yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ciddi bir konut üretiminin yapıldığını söyledi.

        Karaloğlu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

        Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, deprem bölgesi illerindeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Karaloğlu, Malatya'da deprem sonrası yürütülen hizmetlere ilişkin saha incelemesi yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Malatya, şu anda 11 vilayette en çok konut ürettiğimiz bölgelerden birisidir. Burada ciddi de bir altyapı yapıyoruz, yollarıyla, kanalizasyon sistemiyle, yeni içme suyu kaynaklarıyla, arıtma tesisiyle adeta İkizce'de bir uydu şehir kuruyoruz. Bölgede farklı kuruluşların desteğiyle içme suyuyla ilgili çalışmalar da yapılıyor. İller Bankası'nın kanalizasyon ve arıtma sistemiyle ilgili çalışmaları var. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yollar ve altyapılarıyla ilgili çalışmaları var."

        Karaloğlu ile Memiş daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
        Bakan Memişoğlu: Ankara'daki kazada 5 yaralının durumu biraz kritik (2)
        Bakan Memişoğlu: Ankara'daki kazada 5 yaralının durumu biraz kritik (2)
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Malatya'da eğitimcilerle bir araya ge...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Malatya'da eğitimcilerle bir araya ge...
        Plastik sektörüne satış sorumlusu olarak giren girişimci patron oldu
        Plastik sektörüne satış sorumlusu olarak giren girişimci patron oldu
        Milli boksör Hatice Akbaş'ın final maçını ailesi ve hemşehrileri dev ekrand...
        Milli boksör Hatice Akbaş'ın final maçını ailesi ve hemşehrileri dev ekrand...