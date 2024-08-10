İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ciddi bir konut üretiminin yapıldığını söyledi.

Karaloğlu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, deprem bölgesi illerindeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Karaloğlu, Malatya'da deprem sonrası yürütülen hizmetlere ilişkin saha incelemesi yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya, şu anda 11 vilayette en çok konut ürettiğimiz bölgelerden birisidir. Burada ciddi de bir altyapı yapıyoruz, yollarıyla, kanalizasyon sistemiyle, yeni içme suyu kaynaklarıyla, arıtma tesisiyle adeta İkizce'de bir uydu şehir kuruyoruz. Bölgede farklı kuruluşların desteğiyle içme suyuyla ilgili çalışmalar da yapılıyor. İller Bankası'nın kanalizasyon ve arıtma sistemiyle ilgili çalışmaları var. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yollar ve altyapılarıyla ilgili çalışmaları var."

Karaloğlu ile Memiş daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.