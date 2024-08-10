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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yapımı süren konutları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:55
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını inceledi
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yapımı süren konutları inceledi.

        Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ile Bakırcılar Çarşısı inşaatını gezdi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki deprem konutlarını da inceleyen Karaloğlu, yetkililerden bilgi aldı, tamamlanan konuta yerleşen Fatma Sema Özgür'ü ziyaret etti.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AFAD İl Müdürlüğü binasındaki Afet Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.

        Karaloğlu'na programlarında, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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