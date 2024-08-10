İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

Karaloğlu'na programlarında, Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki deprem konutlarını da inceleyen Karaloğlu, yetkililerden bilgi aldı, tamamlanan konuta yerleşen Fatma Sema Özgür'ü ziyaret etti.

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