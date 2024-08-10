Malatya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gövük Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.B. ile Ali Ateş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle yaralanan Ateş, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı olduğu öğrenilen İ.B. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.