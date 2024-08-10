Malatya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gövük Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.B. ile Ali Ateş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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