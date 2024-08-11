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        Doğanşehir'de böğürtlen üreticisi siparişlere yetişmek için mesai yapıyor

        İstanbul'dan memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönen emekli marangoz Hüseyin Dulkadir'in yetiştirdiği böğürtlenler yoğun talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:26
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        Doğanşehir'de böğürtlen üreticisi siparişlere yetişmek için mesai yapıyor
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        İstanbul'dan memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönen emekli marangoz Hüseyin Dulkadir'in yetiştirdiği böğürtlenler yoğun talep görüyor.

        İstanbul'da uzun yıllar marangozluk yapan ve emekliye ayrılan 59 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, eşiyle döndüğü memleketi Doğanşehir'de kayısıya alternatif böğürtlen yetiştirmeye karar verdi.

        Kırsal Sürgü Mahallesi'nde babasından kalma 7 dönüm araziye 2020'de böğürtlen bahçesi kuran Dulkadir, ilk yıl 80 kilogram ürün hasat etti. İkinci yıl üretimi 1,5 tona çıkaran Dulkadir, bu sezon aldığı siparişleri yetiştirmek için gecesini gündüzüne katıyor.

        Ürünlerinin vatandaşlar tarafından beğenildiğini aktaran Dulkadir, "Bölgeye ve insanlarımıza çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Herkesin böyle bir gayret içerisinde olmasını temenni ediyorum. Çünkü buralarda bunun yetiştirilebileceğini gösterdik. Bir farkındalık olsun istedik ve hamdolsun bunu da başardık. Daha çok bahçemizde sıcak satış yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var." dedi.

        Hüseyin Dulkadirin eşi Emine Sibel Dulkadir de böğürtlenin meyve olarak satışının yanında işlenmiş ürün de sattıklarını belirterek, "İnşallah bu sene 7 ila 8 ton ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Her yıl hasat zamanından önce geliyoruz bakımını ve budamasını yapıyoruz. Hasadımızı yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a dönüyoruz." diye konuştu.

        Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise çiftçileri tebrik ettiklerini söyledi.

        Üreticilerin çabalarını beğenerek takip ettikleri anlatan Akar, "Bu tür başarılı projeler, diğer çiftçilerimize ilham olması, bölgedeki tarımsal yeniliklerin ve verimliliğin artmasına öncülük etmektedir. Değerli üreticimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç da böğürtlen yetiştiriciliğinin bu yörede başarılı şekilde gerçekleştiriliyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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