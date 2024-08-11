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        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den mücbir sebep halinin uzatılması talebi

        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:28
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        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den mücbir sebep halinin uzatılması talebi
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        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

        Keskin, yazılı açıklamasında, deprem bölgesinde mücbir sebep süresinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

        Malatya ile deprem bölgesindeki esnafın büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu belirten Keskin, "Malatya esnafı büyük bir mağduriyet içerisindedir. Esnaf ayağa kalkmadan deprem bölgeleri ayağa kalkamaz. Malatya'da öncelik, ticari hayatın bir an önce hayata geçirilerek canlandırılması gerekmektedir."ifadesini kullandı.

        Mücbir sebep halinin uzatılması ile esnafın vergi ve prim borçlarını silinmesini sürekli dile getirdiklerini bildiren Keskin, şunları kaydetti:

        "Esnaf sadece beyannamesini verebilmekte parası olmadığından ödemesini yapamamaktadır. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Mücbir sebep halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde bulunan iş yeri ve evi yıkılan esnaflarımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, Damga Vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğalgaz ve 2023 yılından önceki tüm girdilerinin silinmesini borçlarının devletimiz tarafından karşılamasını talep ediyoruz."

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