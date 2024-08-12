Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 5-11 Ağustos tarihleri arasında 57 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 85 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda, 36 kilo 96 gram esrar, 1670 sentetik hap, 138 gram sentetik uyuşturucu, 190 kök kenevir ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den mücbir sebep halinin uzatılması talebi
        MESOB Başkanı Şevket Keskin'den mücbir sebep halinin uzatılması talebi
        Doğanşehir'de böğürtlen üreticisi siparişlere yetişmek için mesai yapıyor
        Doğanşehir'de böğürtlen üreticisi siparişlere yetişmek için mesai yapıyor
        Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı
        Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı
        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını inceledi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını inceledi