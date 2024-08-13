Malatya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kale Belediyesi yetkililerine yapılan ihbar üzerine ekipler bölgeye gelerek şahini korumaya alıp su ve yiyecek verdi.

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