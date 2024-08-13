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        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:34
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        Malatya'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Yenidamlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Şahin, yol kenarında yaralı halde şahin gördü.

        Kale Belediyesi yetkililerine yapılan ihbar üzerine ekipler bölgeye gelerek şahini korumaya alıp su ve yiyecek verdi.

        Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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