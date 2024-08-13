Doğanşehir'de rezerv alan uygulaması başlatıldı

Açıklamada, vatandaşları bilgilendirmek ve sıkça sorulan sorularına cevap verebilmek amacıyla Vahap Küçük Meydanı'na bilgilendirme ofisi kurulacağı da kaydedildi.

Açıklamada, "Depremlerin ardından ilçe merkezinin yapı stokunun yenilenmesi, düzenli, sağlıklı, daha yaşanabilir bir şehir yapısının oluşturulması, şehre yeni bir mimari görüntü kazandırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan uygulamasına ilçemizde başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan uygulaması başlatıldığı bildirildi.

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