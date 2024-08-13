Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilo 700 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 106 tabanca fişeği ile 4 tabanca şarjörü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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