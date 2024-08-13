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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:48
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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilo 700 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 106 tabanca fişeği ile 4 tabanca şarjörü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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