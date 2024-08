AK Parti Malatya İl Başkanı Gören'den kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gören, mesajında, 23 yıllık başarı hikayesinin sadece bir siyasi hareketin değil aynı zamanda milletin iradesinin, cesaretinin ve inancının bir yansıması olduğunu belirtti.

Ülkeye ve millete hizmet etme aşkıyla yola çıkan partilerinin 23 yıl boyunca bu yolda aynı kararlılıkla yürüdüğünü aktaran Gören, şunları kaydetti:

"Partimiz, milletimizin güveni, desteği ve dualarıyla her geçen gün büyümüş, güçlenmiş ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımıştır. 23 yıl önce, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek çıktığımız bu yolda, milletimizin güvenine layık olmayı başardık ve her daim milletin iradesini en üst seviyede tutmayı ilke edinerek ülkemizi her alanda ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi dev projelerle buluşturduk, özgürlükleri genişlettik, ekonomiyi güçlendirdik ve ülkemizi dünyada saygın bir konuma getirdik. Hep birlikte çıkılan bu kutlu yolculukta, nice badireler birlikte aşıldı, nice zaferlere birlik içerisinde imza atıldı. Bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin gururudur. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."