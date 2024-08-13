Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 408 bin 840 makaron, 15 kilogram tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında C.S. ve Y.A'nın adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 408 bin 840 gümrük kaçağı makaron, 3 elektronik sigara dolum makinesi, 1 tütün nem ölçme makinesi, 1 sigara ambalaj baskı makinesi, 1 hassas terazi ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.