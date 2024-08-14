Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 06:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 06:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
        Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
        Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
        Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek
        Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek
        AK Parti Malatya İl Başkanı Gören'den kuruluş yıl dönümü mesajı
        AK Parti Malatya İl Başkanı Gören'den kuruluş yıl dönümü mesajı
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı