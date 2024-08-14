GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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